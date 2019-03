Diego Souza toma trote e faz primeiro treino como jogador do Botafogo

Diego Souza fez o seu primeiro treino no Botafogo, neste domingo, no Engenhão, e sofreu um trote promovido pelos demais jogadores do elenco. Alvo de brincadeiras por parte dos colegas por estar começando a sua trajetória com a camisa alvinegra, o atacante ainda não teve a sua situação regularizada para poder atuar e por isso não vai participar da partida desta segunda-feira, às 20 horas, contra o Madureira, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Diego Souza só deve estrear pelo clube carioca no próximo domingo, contra o Fluminense, no Maracanã. O jogador, que acaba de deixar o São Paulo, foi apresentado oficialmente neste sábado, com direito a festa da torcida que compareceu em bom número à sede do Botafogo, em General Severiano.

Sem o reforço, o time comandado por Zé Ricardo terá de lutar contra o retrospecto ruim no Campeonato Carioca. Passadas as cinco rodadas da fase de classificação da Taça Guanabara e duas da Taça Rio, a equipe só ganhou uma partida e somou cinco pontos no total.

Na atividade deste domingo no Engenhão, o treinador encerrou a preparação para o duelo contra o Madureira. A principal novidade será a estreia de Diego Cavalieri com a camisa do Botafogo. No lugar de Gatito Fernández, que sofreu uma fratura e um dedo da mão direita, o goleiro vai voltar a atuar depois de 15 meses.