Diego Souza promete São Paulo empenhado para ‘manter a pegada’ após a Copa

O centroavante do São Paulo, Diego Souza, comemorou o triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória nesta terça-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão, e prometeu ao torcedor que o time estará empenhado, trabalhando durante a parada para a Copa do Mundo, para buscar o título brasileiro.

O São Paulo só volta a jogar no dia 18 de julho, contra o líder Flamengo, pela 13ª rodada do Nacional. “Nosso primeiro objetivo foi alcançado, que era estar entre os primeiros colocados antes da parada para a Copa, agora teremos tempo para trabalhar e manter esta pegada e essa concentração. Teremos condições de buscar coisas grandes no campeonato.”

O jogador elogiou a atuação do time diante dos baianos. Nenê brilhou e fez dois gols. Everton deu uma assistência e também marcou o dele. “A equipe está de parabéns, pois manteve a concentração com jogo em cima de jogo. É difícil, mas a gente vai terminar antes dessa parada da Copa onde a gente queria estar.”