Diego Souza aposta no Botafogo forte para a disputa do título da Copa do Brasil

O fato de ter sido o primeiro time grande eliminado no Campeonato Carioca não diminuiu o otimismo de Diego Souza para o futuro do time do Botafogo para a disputa da Copa do Brasil. O jogador, principal contratação do clube para a temporada, apontou o time alvinegro como um dos possíveis candidatos ao título do torneio.

“É uma competição importante, que vamos entrar pra jogar de igual pra igual com qualquer equipe. Interessa muito para o Botafogo, não só pelo lado financeiro, mas por se tratar de um título de expressão”, disse o atacante, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Recém-chegado, o experiente jogador, de 33 anos, apostou no trabalho do técnico Zé Ricardo para reerguer o clube nas próximas competições. “Pode ter certeza que o Zé trabalha muito corretamente. Bem tranquilo de lidar, entende bastante do dia a dia de campo. Por mais que ainda não esteja da melhor maneira esse ano, o que vale é o final. Certeza que nesse resto de temporada temos tudo para ajudá-lo.”

Segundo o atleta, as críticas contra o trabalho do técnico botafoguense são injustas. “Aqui no Brasil, algumas cobranças são muito injustas. Muitas das vezes, até o próprio jornalismo é um pouco culpado disso, de pressionar de uma forma fora do comum.”

Diego Souza confia que Zé Ricardo vai encontra a melhor formação do Botafogo em breve. “Estamos em fase de formação da equipe. O Zé é um cara novo, mas muito inteligente. Conversa bastante com a gente, nos próximos jogos não teremos essa dificuldade. Estamos trabalhando bastante.”

O jogador preferiu analisar de uma outra forma mais otimista a eliminação precoce no Carioca. Tanto na Taça Guanabara quanto na Taça Rio, o Botafogo decepcionou e sequer avançou às semifinais.

“De tudo temos que tirar um lado positivo. Claro que queria estar jogando a semifinal do Carioca. Como chegaram alguns jogadores, está sendo importante esse tempo para a equipe trabalhar fisicamente, ganhar corpo, esperamos estar todos melhores preparados para esse jogo contra o Juventude”, afirmou Diego Souza, que admitiu ainda não estar 100% em forma.

O Botafogo enfrenta o Juventude na próxima quarta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30, no Engenhão. O jogo de volta, em Caxias do Sul, será no dia 11.