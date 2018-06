Diego Rigonato assina com clube dos Emirados Árabes

Após título e prêmios individuais na França, o americanense Diego Rigonato vai respirar novos ares na próxima temporada, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta semana, o meia de 30 anos anunciou que se transferiu do Reims para o Al Dhafra, clube com o qual assinou contrato válido por dois anos. Diego deixou o futebol francês depois de oito anos no país, com passagem por duas equipes. Em 2018, pelo Reims, o atleta foi campeão da segunda divisão francesa e melhor jogador do torneio.

Ele afirmou que recebeu o primeiro contato do Al Dhafra logo quando entrou em férias. Segundo Diego, a diretoria ofereceu toda estrutura necessária para a família dele, proposta que atraiu o interesse do americanense.

“Deram todas as condições para a minha família primeiramente e, depois, para mim. Ofereceram toda a atenção em questão de projeto, de colocar a minha família em primeiro lugar, estudos para os meus filhos, a saúde deles. Achei isso muito legal”, comentou o atleta, em entrevista ao LIBERAL.

Foto: Reprodução / Twitter

O jogador já passou por exames médicos no clube, em Abu Dhabi, e publicou uma foto com a camisa do time em suas redes sociais. “Muito feliz pelo novo trabalho”, festejou, via Instagram. Ao LIBERAL, ele também elogiou as instalações do Al Dhafra. “Gostei muito do lugar”, destacou.

O time disputa a primeira divisão nacional e, de acordo com Diego, está com perspectiva de grandeza para o torneio de 2018/2019. “Houve mudança para melhores resultados. Colocaram uma responsabilidade enorme em mim, porque eles querem ir para o topo”, comentou.

Na região, o meia chegou a atuar nas categorias de base de Rio Branco e União Barbarense. Depois, ainda passou pelo Unidos da Cordenonsi.