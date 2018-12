Diego Costa vai ser submetido a cirurgia no pé esquerdo no Brasil

O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, do Atlético de Madrid, vai ser submetido a uma cirurgia no pé esquerdo durante esta semana, no Brasil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, em comunicado do clube espanhol.

O jogador sofre há algumas semanas de dores no quinto metatarso do pé esquerdo. Segundo o jornal Marca, a intervenção será feita nesta quarta-feira e terá a supervisão de médicos do Atlético de Madrid. O diário AS aponta para dez dias de recuperação do atleta.

Segundo comunicado do Atlético de Madrid, Diego Costa, que fora operado no mesmo local há 12 anos, teria iniciado um tratamento conservador, mas, como as dores permaneceram, optou-se pela cirurgia.

Diego Costa atuou pelo Atlético de Madrid no empate com o Girona, neste domingo, por 1 a 1, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. “Ele está fazendo um grande esforço, ao deixar a alma em cada jogada”, disse o técnico Diego Simeone, após a partida.

Esta lesão unida a outros problemas musculares levaram Diego Costa a perder seis jogos nesta temporada europeia e ser substituído em outros dois desde o início de outubro.