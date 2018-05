Diego Alves diz que Flamengo mira manutenção da liderança até a Copa do Mundo

A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, sábado, recolocou o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, após sete rodadas disputadas, e renovou as esperanças da torcida em voltar a ver a equipe sendo campeã nacional. O goleiro Diego Alves descartou, porém, qualquer possibilidade de euforia no elenco, além de revelar a meta de manter o time na ponta até a pausa do torneio nacional em função da disputa da Copa do Mundo.

Até lá, o Flamengo vai disputar mais cinco jogos, começando pelo duelo desta quinta-feira com o Bahia, no Maracanã. “Vamos manter os pés no chão, pois sabemos das dificuldades e vamos jogo a jogo. Sabemos da importância de conquistar os três pontos na quinta-feira e também chegar na parada da Copa liderando a competição para ter tranquilidade no trabalho”, disse.

Líder do Brasileirão entre a terceira e a quinta rodada, o Flamengo foi ultrapassado na sexta, ao empatar com o Vasco e ver o Atlético-MG bater o Cruzeiro. Mas a retomou com o triunfo magro sobre o time mineiro, em um duelo em que foi pressionado, mas resistiu e marcou o gol da vitória já no final do segundo tempo, com Everton Ribeiro. E o rendimento do sistema defensivo foi exaltado por Diego Alves.

“A parte defensiva teve uma melhora notável nos últimos jogos. De um tempo para cá ajustamos bastante. Quando se tem consistência defensiva, a confiança aumenta. É um grande mérito do Maurício. Não são todos os jogos que vamos ter muitas chances. Os números nos favorecem neste sentido”, afirmou o goleiro.

Empolgada, a torcida do Flamengo deve lotar o Maracanã na quinta-feira, diante do Bahia, tanto que 31 mil ingressos foram vendidos até a noite de segunda, um apoio que foi festejado por Diego Alves.

“Quando a torcida e o time estão unidos é mais um fator para conseguir os resultados. Estamos crescendo a cada jogo. Tem partida que não vamos jogar tão bem e na outra vai jogar melhor. O importante é ficar no topo. Vamos manter o foco e a concentração. Não pode haver acomodação ou um pensamento que está tudo resolvido. Vamos fazer de tudo para que a gente consiga o resultado positivo amanhã para seguir na ponta”, concluiu.