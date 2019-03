Deyverson comemora volta por cima no Palmeiras: ‘Estou aprendendo’

O centroavante Deyverson marcou o terceiro gol na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Melgar nesta terça-feira, no Allianz Parque, e refez as pazes com os torcedores. Depois de entrar em campo sob vaias, o jogador fez uma boa apresentação no duelo pela Copa Libertadores e deixou o gramado aplaudido.

“Estou muito feliz. As minhas falhas prejudicaram muito o Palmeiras. Sou um cara muito hiperativo, algumas vezes eu erro, como todo mundo. Mas estou aprendendo. Isso me prejudica, minha imagem, o Palmeiras e o treinador”, comentou o jogador, que foi titular nesta noite.

Deyverson demonstrou vontade enquanto esteve em campo. Apertava os zagueiros adversários na marcação, pedia a bola, distribuía aplausos para árbitro e auxiliares, cumprimentava os adversários e conseguiu se controlar. Não recebeu nem cartão amarelo.

O gol saiu no segundo tempo. Ele recebeu na direita, cortou para o meio e bateu firme para as redes. Na comemoração, ele exibiu a tatuagem com o nome de uma música da namorada, a cantora Camila Nogueira: “Coração é quem manda”.

“Venho trabalhando para ajudar minha equipe e essa torcida maravilhosa. Minha noiva, amigos e família me apoiaram sempre. Estou aprendendo para não cometer os erros que venho cometendo”, afirmou. A poucos minutos do final, ele foi substituído por Borja e deixou o campo sob aplausos dos cerca de 30 mil torcedores que estiveram no Allianz Parque.