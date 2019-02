Destaque, Vinicius Junior admite que Real ‘sofreu’ e celebra parceria com Benzema

O Real Madrid encontrou muitas dificuldades, mas largou em vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões mesmo atuando fora de casa. Diante do Ajax, em Amsterdã, nesta quarta-feira, a equipe venceu por 2 a 1 e ficou em ótimas condições para o duelo de volta, dia 5 de março, no Santiago Bernabéu.

Um dos destaques da vitória foi o brasileiro Vinicius Junior, autor de linda jogada no primeiro gol, marcado por Benzema. O próprio atacante admitiu que o Real precisou “sofrer” para vencer. “Sofremos muito, mas temos que sofrer para ganhar. A equipe toda está preparada para isso. Sofremos no primeiro tempo. No segundo, voltamos melhor, que é o mais importante”, declarou.

Para o jovem atacante, foi a mudança de postura no intervalo que fez a equipe arrancar na etapa final e confirmar a vitória. “Tivemos um pouco mais de vontade e voltamos melhor. Conseguimos melhores coisas, ficamos mais com a bola e alcançamos a vitória.”

Vinicius Junior garantiu que ainda não se vê titular absoluto do Real, mas celebrou outra boa atuação. O ex-flamenguista também exaltou parceria com Benzema. “É um jogador que desde a minha chegada me ajuda muito e faz de tudo para realizar o melhor sempre. Também faz de tudo para ajudar a equipe e para vencer.”