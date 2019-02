Destaque na temporada, Marrony renova contrato com o Vasco até 2023

O Vasco anunciou nesta segunda-feira a renovação contratual do atacante Marrony. Um dos principais destaques da equipe neste ótimo início de temporada, o garoto de 20 anos ampliou o vínculo até dezembro de 2023. O anterior era válido somente até maio do ano que vem.

“Estou muito feliz pela renovação. Acho que é o sonho de qualquer garoto da base. Eu vim da base e sei tudo que passei para chegar até aqui. Fico alegre por tudo, pelo momento que estou vivendo, estou realizando um sonho de renovar com o Vasco, aumentar minha trajetória aqui. É uma conquista para mim, para os meus pais e só tenho a agradecer ao Vasco, à diretoria e continuar trabalhando para fazer uma grande temporada”, declarou ao site do clube.

Marrony começou a ter espaço entre os profissionais do Vasco na temporada passada, mas somente este ano ganhou destaque e se firmou como titular. Peça fundamental para a conquista do título da Taça Guanabara, ele foi o artilheiro do time neste primeiro turno do Campeonato Carioca, com quatro gols.

“É um jogador que temos uma atenção por tudo que representa para o time, para o elenco. Tem um comportamento bastante positivo como atleta. Nossa opção desde o ano passado foi mantê-lo no grupo de profissionais. Ele não foi para a Copa São Paulo, apesar de ter idade, e felizmente a decisão da comissão técnica e da direção se mostrou acertada. Fez a pré-temporada com o grupo profissional e tem tido todo esse destaque”, comentou o diretor de futebol Alexandre Faria.

DANILO BARCELOS – Ainda nesta segunda-feira, Danilo Barcelos repercutiu o gol marcado na véspera, que decidiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense na decisão da Taça Guanabara. O herói da conquista lamentou os acontecimentos do lado de fora do estádio, mas celebrou a nova participação decisiva em uma final.

“Foi meu quinto gol em finais, já estamos criando esse hábito. Quem é mais próximo manda mensagem falando que é final, já avisa. Uma alegria grande estar aqui, e temos que valorizar muito o conjunto. Além de ter sido um título de forma invicta, mostra que o time evoluiu”, comentou.