Destaque do Internacional em vitória, Neilton agradece carinho dos torcedores

Em noite de estreias, quem mais chamou a atenção do torcedor do Internacional foi o atacante Neilton, de 24 anos. Contratado depois de boas campanhas com o Vitória nas últimas duas temporadas, o jogador saiu do banco de reservas no início do segundo tempo, à pedido da torcida, e mudou o jogo. Com a vitória por 1 a 0 contra o São Luiz, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, ele foi o mais requisitado para fotos e autógrafos em Ijuí (RS).

“Eu fico feliz pelo carinho da torcida, por ter me acolhido muito bem. Mas agora espero dar continuidade no trabalho, com confiança, foco, junto com a equipe, para que a gente possa crescer juntos”, avaliou Neilton. Ele faz parte de uma extensa lista de jogadores que vestiram a camisa colorada pela primeira vez: Bruno José, Roberto, Rithely, Rodrigo Lindoso, Guilherme Parede e Pedro Lucas.

Mesmo com tantas caras novas, o gol da vitória saiu em um chute do zagueiro Emerson Santos, que pegou o goleiro Carlão de surpresa e morreu no fundo das redes. Ainda assim, nada que pudesse ofuscar a estreia de Neilton, que incendiou o lado esquerdo, buscou jogadas individuais e foi decisivo para o assegurar a vitória fora de casa.

Na saída de campo Neilton foi assediado pelos torcedores e parou para tirar fotos e dar autógrafos. “Cara, quando eu subi das categorias de base do Santos foi ali que eu comecei jogando (pela esquerda). É questão de costume, como o Odair (Hellmann, técnico) falou. Depois eu joguei quase dois anos por dentro, mas é questão de costume. Conversei com ele também, onde ele me colocar vou procurar dar o meu melhor”.