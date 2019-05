Destaque do Inter, Guerrero comemora reencontro com o Flamengo: ‘Foi lindo’

Paolo Guerrero deixou o Flamengo em agosto do ano passado pelas portas dos fundos depois de não chegar a um acordo sobre a renovação contratual. O reencontro aconteceu nesta quarta-feira e foi classificado como “lindo” pelo jogador. Defendendo o Internacional, o peruano marcou um dos gols da vitória colorada, por 2 a 1, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão.

Na saída do gramado, Paolo Guerrero deixou claro que se tratou de uma partida especial, já que ainda não havia enfrentado seu ex-clube por conta do tempo que ficou afastado dos gramados depois de ser flagrado num exame antidoping.

“Muitas emoções. Ontem [terça] eu imaginei encontrando meus companheiros, pois fazia tempo que não os encontrava. Futebol é competição, querer mostrar quem está melhor dentro de campo. Foi lindo encontrar meus companheiros e mais ainda ganhar do Flamengo, que é um grande time”, disse Guerrero.

A passagem do peruano pela Gávea durou quatro temporadas. Ao todo, foram 112 jogos e 43 gols marcados. No entanto, muitos torcedores flamenguistas acreditaram que o valor desembolsado pelo clube não compensou o futebol apresentado por Guerrero dentro de campo.

Por outro lado, o início do camisa 9 pelo Internacional vem deixando a torcida entusiasmada. Desde que cumpriu a suspensão por causa do doping, Guerrero disputou seis jogos e marcou quatro gols.

A vitória sobre o Flamengo fez o Internacional somar seus primeiros três pontos no Brasileirão. No sábado, o time encara o Palmeiras, às 19 horas, no Allianz Parque, pela terceira rodada.