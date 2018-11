Destaque do Atlético-PR, Renan Lodi se emociona com gol e assistência contra Flu

O lateral-esquerdo Renan Lodi foi decisivo para o Atlético-PR novamente. Com um gol e uma assistência, ele foi o grande destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira, e se emocionou com a boa apresentação diante de mais de 28 mil torcedores na Arena da Baixada, em Curitiba.

“A gente fica feliz de fazer um gol com a casa lotada, mas sabemos que não tem nada ganho. Só tenho a agradecer ao clube. Eu cheguei aqui com apenas 13 anos e na hora do gol passa muita coisa pela cabeça. Pensei em tudo o que passei aqui no clube e com a minha família”, disse.

Um dos principais destaques do Atlético-PR na temporada, Renan Lodi vem sendo sondado por clubes do Brasil e da Europa, mas garante que o foco está nas próximas partidas do clube paranaense, especialmente o jogo de volta contra o Fluminense, no próximo dia 28, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

“A gente sabe que é muito importante fazer dois gols dentro de casa e não tomar. Agora temos que tirar uma lição do que foi feito aqui hoje. A gente sabe que o Fluminense é uma equipe muito boa e ainda tem outro jogo o Maracanã que vai ser uma pedreira também, mas temos todas as condições de avançar para a final”, analisou.