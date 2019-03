Destaque da Copinha, Antony se torna fundamental no São Paulo

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

No dia 25 de janeiro, Antony Matheus dos Santos levantou a taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior como destaque do São Paulo. Na última quarta-feira, no dia 20 de março, apenas pouco menos de dois meses depois, ele garantiu a classificação do time principal às quartas de final do Campeonato Paulista. Hoje, é titular e protagonista do time do técnico interino Vagner Mancini.

Depois da rápida ascensão, o garoto de 19 anos entra agora na fase da afirmação. Seu primeiro desafio será diante do Ituano, depois de o time ter se classificado apenas na última rodada. “Não podemos viver apenas de empate e derrota. A gente tem de trabalhar mais firme durante a semana para que as vitórias venham”, afirmou.

Antony começou a chamar a atenção do time de cima no final do ano passado. Suas primeiras oportunidades foram dadas pelo então técnico uruguaio Diego Aguirre com o aval de André Jardine, que estava na base e depois assumiu a equipe principal.

Assim que foi promovido, o clube renovou o seu contrato até 2023. A ideia é evitar saídas prematuras, como no caso de Eder Militão. Embora tenha despontado há pouco, o canhoto que joga pela direita se inspira em Messi e já começa a ter cartaz na Europa. O Ajax, da Holanda, está de olho nele – é o mesmo time que levou David Neres.

Mesmo tão jovem, ele já tem um staff de jogador consagrado. Sua carreira é gerenciada por uma empresa especializada, tem assessoria de imprensa e o patrocínio pessoal de uma grande fornecedora esportiva. Há nove anos no São Paulo, já soma nove títulos, entre os quais a Copa BH sub-17, a Supercopa do Brasil sub-20 e a Copa do Brasil sub-20.

Antes de chegar ao CT de Cotia, a base são-paulina, Antony jogou futsal pelo sub-9 do Barueri e chegou a ser premiado como melhor jogador do Estadual em 2009. Com 10 anos, foi convidado para um período de treinos e avaliações no Atlético de Madrid, na Espanha. Chegou ao Morumbi com 11 anos. Passou por todas as categorias de base.

“Agora não tem mais base nem profissional. A partir do momento que subi é união total, todo mundo igual. Fico feliz pela campanha que venho fazendo, mas vamos acertar alguns detalhes para que o grupo venha a crescer mais”, disse Antony.