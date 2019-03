Destaque da Copa São Paulo, Gabriel Martinelli é o ‘bilhete premiado’ do Ituano

Gabriel Martinelli, atacante de 17 anos do Ituano, é definido como um “bilhete premiado”. Destaque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, artilheiro do Ituano no Campeonato Paulista com seis gols, habilidoso, com boa visão de jogo, logo deve dar um salto mais alto. Seu empresário garante ter recebido 25 sondagens pelo atleta.

Fato concreto é que Martinelli é o orgulho do Ituano tanto pelo aspecto técnico quanto por abrir a perspectiva de dar tranquilidade financeira ao clube, que passa por dificuldades comuns aos pequenos do País. “Ter um jogador tão cortejado é ótimo para clube e o atleta. É isso que a gente busca, cada vez mais jogadores da base se destacando no profissional”, disse Juninho Paulista, gestor do Ituano.

Ele sabe que não conseguirá manter Martinelli e ainda não tem noção exata de quanto receberá ao negociá-lo – o Ituano detém 100% dos direitos econômicos. Mas há uma certeza: o dinheiro que virá vai dar tranquilidade financeira ao clube por bom tempo.

“Ainda somos um clube deficitário, principalmente por não ter um calendário adequado no segundo semestre. Temos receita só no primeiro. Aí, chega nos últimos três, quatro meses do ano, a gente fica deficitário e tem de encontrar soluções”, explicou Juninho Paulista. “No caso do Martinelli, a gente espera que possa, além de cobrir esses furos (orçamentários), ter mais uma temporada de custos pagos”.

Mas Juninho Paulista pondera: “Martinelli é exceção”. E revela um desejo: o de um dia o Ituano poder segurar as crias por algum tempo antes de repassá-las.