Desfalcado, Inter recebe o Atlético-MG para se manter vivo na luta pela taça

A derrota para o Botafogo, por 1 a 0, custou muito caro para o Internacional. Além de cair para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, viu o técnico Odair Hellmann se envolver em confusão nos acréscimos do jogo, rendendo cartão vermelho para o atacante Wellington Silva e para o zagueiro Rodrigo Moledo. Os dois são os principais desfalques para o jogo desta quarta-feira, às 19h30, contra o Atlético-MG, no Beira-Rio, onde a equipe da casa joga para se manter viva na luta pela taça.

Hellmann fechou o último treino nesta terça-feira e não confirmou a escalação. Além disso, procurou amenizar o impacto gerado pela declaração do vice-presidente Roberto Melo de que o Atlético-MG iria “pagar o pato” pela derrota no Engenhão. “Foi a forma dele se expressar, mas não diminui em nada a grandeza do Atlético-MG e nem o respeito que temos com o time mineiro”, garantiu o técnico.

Apesar de não ser titular, Wellington Silva é um dos jogadores mais utilizados pelo técnico como um recurso para aumentar a velocidade nas pontas. Ele participou dos últimos sete jogos, saindo seis vezes do banco de reservas e começando uma vez entre o time principal. Mesmo sem esta peça importante, o treinador vai manter o ataque com Nico López e Leandro Damião.

Emerson Santos vai entrar na vaga de Rodrigo Moledo. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo depois de reclamar por um pênalti não marcado e chegou a puxar pelo braço o árbitro Rafael Traci. Provavelmente vai pegar gancho de suspensão. Emerson Santos não atua desde o empate por 1 a 1 com o Ceará na 33.ª rodada. Ainda na defesa, o lateral-direito Fabiano, após cumprir suspensão, volta no lugar de Zeca, que atuou improvisado.

Há ainda a expectativa pela presença de dois jogadores no banco de reservas: Gabriel Dias e William Pottker. Como sofreram lesões musculares, recentemente, ainda preocupam os médicos. Outra preocupação é com os pendurados Rodrigo Dourado, Edenílson e Nico López, faltando apenas dois jogos depois do confronto com o Atlético-MG. O time colorado vai receber o Fluminense e sair na última rodada com o Paraná.

Com a derrota no Rio, o Internacional se manteve com 65 pontos e foi ultrapassado pelo Flamengo, que chegou a 66 na vice-liderança. O líder Palmeiras, que pode ser campeão já nesta quarta-feira, tem 71 e joga com o América-MG no Allianz Parque. Outra preocupação é o fantasma do rival Grêmio, que disparou na classificação e já tem 62, na sua cola.