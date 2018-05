Desfalcado e cansado, Flamengo desafia Atlético-MG pela liderança do Brasileirão

Desfalcado e cansado após enfrentar no meio da semana o River Plate, da Argentina, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores, o Flamengo desafia o Atlético Mineiro neste sábado, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O time rubro-negro precisa da vitória para voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela sétima rodada da competição.

Após se manter invicto nas quatro primeiras rodadas do torneio, o Flamengo não repetiu o bom desempenho nos últimos jogos e vem de duas partidas sem vencer. Foi derrotado pela Chapecoense e empatou com o Vasco no clássico da última rodada, o que fez o time carioca, com 11 pontos, perder a liderança para o adversário deste sábado, que tem dois pontos a mais.

Contando as partidas da Copa do Brasil e da Libertadores, são quatro sem vitória. Para voltar a vencer, o time do técnico Maurício Barbieri terá que driblar, também, o cansaço e os desfalques. O setor mais desfalcado é a zaga. Os dois titulares, Rever e Juan, estão machucados. Rhodolfo, reserva imediato, está suspenso. Assim, a zaga deve ser formada pelos jovens Léo Duarte e Matheus Thuler. Léo Duarte não treinou com bola na única atividade da equipe antes do duelo, mas não preocupa.

“O setor (defensivo) vem muito bem. Temos sofrido poucos gols. Quem não jogar, vai fazer falta, mas quem entrar tem treinado bem e tem tudo para fazer uma grande partida”, garantiu o meia Everton Ribeiro.

Suspenso pela expulsão contra o Vasco, o volante Cuellar também não joga. Jonas deve ser o substituto do colombiano. No meio, Diego, que não atuou na Argentina pois estava suspenso na competição sul-americana, volta ao time e deixa o jovem Jean Lucas no banco de reservas. Geuvânio, outro machucado, também é desfalque.