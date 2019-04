Demitido, Alberto Valentim diz que deixa Vasco de ‘cabeça erguida’

Demitido no vestiário, logo após a derrota para o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, no último domingo, o técnico Alberto Valentim divulgou nesta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais de agradecimento pelos nove meses em que esteve à frente da comissão técnica do time de São Januário. E declarou sair de “cabeça erguida”, especialmente por ter participado de três finais em 2019 – Taça Guanabara, Taça Rio e Campeonato Carioca.

“Passadas algumas horas, acho importante me posicionar sobre minha saída do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foram mais de 40 jogos no comando dessa equipe, que carrega uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro. Saio da mesma maneira que entrei, de cabeça erguida. Durante esses nove meses de trabalho, retomamos a confiança do clube, que voltou a figurar próximo ao topo nas competições. O grupo acreditou e, graças a isso, foram três finais em 2019, e um título conquistado.”

Valentim também relembrou o trabalho feito no Campeonato Brasileiro, quando assumiu a equipe com perigo de rebaixamento, em agosto de 2018, mas conseguiu mantê-lo na elite nacional.

“Ressalto também o Campeonato Brasileiro de 2018, no qual encontrei um time desacreditado e, com a ajuda dos jogadores, que compraram nossa ideia desde o início, mantivemos o clube na elite do futebol brasileiro. Tudo isso com um grupo formado por jogadores experientes e jovens que pude observar e colocar em campo, mantendo a tradição do Vasco de revelar grandes atletas, e deixando um positivo legado à equipe”, disse.

O treinador, de 44 anos, estendeu seus agradecimentos também à diretoria do Vasco e aos funcionários do clube. “Agradeço também ao presidente Alexandre Campello, pela confiança e por todo o apoio durante este período em que estive aqui. Não posso esquecer de mencionar também esta comissão técnica fixa, que sempre esteve comigo e me apoiou durante as decisões. Obrigado também Alexandre Faria, André Souza e PC Gusmão. A este grupo de jogadores, à comissão técnica, à diretoria e todos os funcionários, o meu muito obrigado. Vocês acreditaram desde o início em nosso trabalho e é isso que me deixa feliz. Valeu, Vasco!”

Valentim dirigiu o Vasco em 41 jogos, com 18 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Foi campeão da Taça Guanabara deste ano. Sua carreira de treinador começou em 2017 no Red Bull Brasil, passou por Palmeiras, Botafogo e Pyramids, do Egito. Ele será sucedido por Marcos Valadares, técnico dos juniores do time carioca, vice-campeão da Copa São Paulo em janeiro.