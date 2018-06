Dele Alli fica fora de treino e segue como dúvida na seleção inglesa

O meia Dele Alli ficou fora do treino da seleção inglesa nesta quinta-feira em São Petersburgo. O jogador ainda se recupera de uma distensão muscular sofrida na partida de estreia, na vitória sobre a Tunísia por 2 a 1, na segunda-feira.

O atleta do Tottenham se machucou no segundo tempo do jogo e tem presença incerta na segunda rodada. A Inglaterra enfrentará o Panamá, domingo, às 9 horas (de Brasília), em Nijni Novgorod, pela segunda rodada do Grupo G.

“É frustrante ter sofrido uma pequena lesão. Farei todo o possível para voltar em plena forma o mais rápido possível”, escreveu o jogador em sua conta no Twitter. Caso não tenha condições de entrar em campo, Ruben Loftus-Cheek será o substituto.

Quem apresentou melhora nesta quinta-feira foi o técnico Gareth Southgate, que deslocou o ombro na quarta quando realizava exercícios físicos nos arredores da concentração inglesa em São Petersburgo. Durante a sessão de treino, ele apareceu sem a proteção no local.