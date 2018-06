Dele Alli fica fora de novo treino e segue como dúvida da Inglaterra para domingo

O meia Dele Alli continua treinando separado do grupo da Inglaterra e é dúvida para o duelo diante do Panamá neste domingo, às 9 horas (de Brasília), em Nizhny Novgorod, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O jogador se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida na vitória por 2 a 1 na estreia contra a Tunísia, na última segunda-feira.

Os ingleses treinaram nesta sexta-feira em Repino, ao norte de São Petersburgo. O atleta do Tottenham não foi a campo, para seguir em tratamento. Uma das opções do técnico Gareth Southgate para substituí-lo contra os panamenhos é Ruben Loftus-Cheek, do Crystal Palace.

Steve Holland, assistente de Southgate, tem conversado bastante com Loftus-Cheek. A imprensa inglesa, inclusive, fotografou anotação escrita pelo integrante do corpo técnico com o nome dele entre os titulares.

Outra mudança na equipe, também flagrada no papel do assistente, seria a entrada do atacante Marcus Rashford, do Manchester United, no lugar de Raheem Sterling, do City, para fazer a dupla de ataque com o artilheiro Harry Kane, autor dos dois gols ingleses na vitória da estreia.

A Inglaterra faz seu último treino preparatório para a partida contra o Panamá neste sábado, antes da viagem a Nijni Novgorod, onde farão no mesmo dia a atividade de reconhecimento do estádio que será palco do confronto de domingo.