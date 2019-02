Defensor elimina Barcelona-EQU e encara Atlético-MG na Libertadores

O Defensor Sporting eliminou o Barcelona, do Equador, e será o próximo adversário do Atlético Mineiro na terceira e última fase preliminar da Copa Libertadores. O time brasileiro precisará vencer mais um confronto de ida de volta para buscar a vaga na fase de grupos.

O Defensor avançou na competição apesar da derrota por 1 a 0 para o Barcelona, em jogo disputado fora de casa, em Guayaquil. Na ida, o time equatoriano também vencera, por 2 a 1. Mas o resultado acabou anulado por decisão da Conmebol, que decretou vitória do Defensor por 3 a 0 por conta da escalação irregular do volante Sebastián Pérez por parte do Barcelona.

A punição foi anunciada na noite de segunda, pegando o time do Equador de surpresa. Em Guayaquil, na noite desta terça-feira, o único gol da partida foi marcado por Matias Oyola aos 40 minutos de jogo.

Também nesta terça foi definido o futuro rival do vencedor do confronto entre São Paulo e Talleres, que se enfrentam nesta quarta. No jogo de ida, o time argentino venceu por 2 a 0, o que vai obrigar a equipe brasileira a devolver o placar para levar o duelo para os pênaltis ou vencer por três gols de diferença.

O Palestino se garantiu na terceira fase eliminatória da Libertadores ao vencer o Independiente Medellin nos pênaltis por 4 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal, na Colômbia. No jogo de ida, o mesmo empate prevalecera no marcador.