Dedé destaca necessidade de bom início para Cruzeiro lutar pelo título brasileiro

Campeão mineiro de forma invicta e dono da melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, o Cruzeiro tem como principal objetivo, agora, iniciar o Campeonato Brasileiro de maneira positiva, ao contrário do que ocorreu no ano passado, o que afastou o time da briga pelo título. A estreia será diante do Flamengo, no sábado, às 21 horas, no Maracanã.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o zagueiro Dedé destacou a importância de começar vencendo no torneio nacional e lembrou da derrota para o Grêmio no jogo de estreia em 2018, ano em que o time mineiro, focado em se recuperar na fase de grupos da Libertadores, conquistou seu primeiro triunfo apenas na quarta rodada e não conseguiu postular entre os candidatos ao título.

“Esse começo é importantíssimo, ainda mais pelos jogos que temos. Teremos já no sábado esse muito importante contra o Flamengo, um dos principais jogos neste começo de Brasileiro. Ano passado começamos com derrota contra o Grêmio em casa. Pontuando contra o Flamengo fora será importante para a nossa sequência”, destacou o defensor. “Fazer um bom começo de Campeonato Brasileiro fica melhor para administrarmos um pouco mais lá para o meio da tabela”, acrescentou.

Para Dedé, bicampeão brasileiro com o clube mineiro em 2013 e 2014, o Cruzeiro brigará no topo da tabela do campeonato em razão da força do elenco, que, segundo ele, com a chegada de reforços importantes, como Rodriguinho e Marquinhos Gabriel e a recuperação física de Fred, está mais fortalecido em relação à temporada anterior.

“Esse ano nosso elenco ficou ainda mais fortalecido em relação ao do ano passado. Acho que o grupo está um pouco mais maduro. Os jogadores que chegaram, chegaram já com esse pensamento de equipe, entenderam nossos objetivos, propósitos, que nosso time não tem titular, reserva, que todos são muitos importantes. Isso que está fazendo nosso elenco cada dia mais forte e ter esse pensamento de conquistarmos outras competições importantes”, ressaltou.

Com a campanha vitoriosa no Campeonato Mineiro e a sequência de cinco triunfos na fase inicial da Libertadores, o Cruzeiro é o único time que entrará invicto para a disputa do Brasileirão. A equipe de Mano Menezes soma 16 vitórias e cinco empates em 21 jogos disputados nesta temporada.

“A força é do conjunto. Todos estão se dedicando para que nosso time não perca. Essa dedicação faz com que nossa defesa esteja bem, firme, e não fique vulnerável. O elenco todo está se dedicando para que isso aconteça”, reforçou Dedé.