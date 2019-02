Dedé celebra semana livre e exalta experiência do elenco do Cruzeiro

Pela primeira vez desde o inicio da temporada, o Cruzeiro tem o meio de semana livre para treinos. Já classificado à fase de grupos da Libertadores e às oitavas de final da Copa do Brasil, o time celeste só volta a campo no fim de semana, pelo Campeonato Mineiro, e aproveita a brecha no calendário para acelerar a preparação neste começo de ano.

“É ótimo, mas tranquilo. Semana cheia é bom para isso, questão de posicionamento, entrosar jogadores que vieram. Na semana cheia, dá para o treinador montar aquela equipe que ele coloca nos torneios, também dá chance para treinar outras situações de jogo. Nosso time precisa de um treinamento cheio, porque a cada momento aprendemos mais”, declarou o zagueiro Dedé nesta quarta-feira.

O tempo para atividades na Toca da Raposa II também deve ser benéfico para os reforços cruzeirenses. Dois dos principais deles, o lateral Dodô e o meia Rodriguinho estrearam pelo clube na vitória do fim de semana sobre o Villa Nova e foram elogiados por Dedé, principalmente pela experiência que trazem para o elenco.

“Acho que novamente o Cruzeiro vem com um elenco muito bom, farto de jogadores de muita qualidade. O treinador sabe que nosso time é muito experiente. Eles também são experientes. Foi excelente a estreia, jogaram até quase o final, mas depois o Mano optou por substituições que favoreceram muito ao time”, considerou.

Com três vitórias e dois empates, o time celeste segue bem no Mineiro e tenta usar a competição como preparação para a Libertadores, na qual estreia em um mês. “Vamos tentar o máximo de pontos para que tenhamos uma vantagem na fase final, mas, não desconsiderando o Mineiro, a gente sabe o que é a Libertadores. O Mineiro nos dá base boa e confiança para atuar em torneios mais considerados, como a Libertadores.”