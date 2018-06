Decisivo mais uma vez, Philippe Coutinho louva a participação de Neymar na Copa

O olhar tímido e quase sempre voltado para o solo e a dificuldade para lidar com os holofotes da imprensa não escondem o talento e protagonismo que Philippe Coutinho vem tendo pela seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Após marcar um golaço na estreia da equipe – o empate por 1 a 1 contra a Suíça -, o meia do Barcelona voltou a ser decisivo ao fazer outro gol, agora o que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, nesta sexta-feira, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E, já nos acréscimos do segundo tempo.

Foi o segundo gol de Philippe Coutinho na Copa do Mundo e também o segundo jogo em que o meia foi eleito melhor jogador de uma partida do Brasil na competição. “A bola sobrou, o Gabriel protegeu bem e consegui fazer o gol. Mas o mais importante é a equipe ganhar e fazer três pontos”, celebrou o meia, descrevendo o lance decisivo para dar mais tranquilidade ao Brasil para a sequência do Mundial e também repetindo o seu discurso de sempre exaltar o jogo coletivo.

Diante de um adversário fechado no esquema tático 4-5-1, Philippe Coutinho não exibiu o brilhantismo necessário para abrir espaços no sistema defensivo adversário nesta sexta-feira, na Arena Zenit. Mas tentou imprimir velocidade com os seus passes, preferencialmente verticais, para os atacantes. Além disso, arriscou algumas finalizações de fora da área para tentar superar o goleiro costarriquenho Keilor Navas.

Mas o seu gol veio de modo mais simples, com um chute de bico, em jogada iniciada por cruzamento de Marcelo e que envolveu Roberto Firmino e Gabriel Jesus antes da sua finalização. “É uma emoção muito grande. O jogo foi difícil desde o primeiro minuto. A gente tentou, chutou de fora da área. Fomos premiados pela atuação do grupo”, celebrou, relembrando as dificuldades impostas pela Costa Rica, que jogava pela sobrevivência na Rússia, mas agora está precocemente eliminada da Copa do Mundo.

Philippe Coutinho também destacou a força exibida pelo Brasil para arrancar a vitória com dois gols nos acréscimos, mesmo após ter um pênalti anulado depois da consulta ao VAR (árbitro de vídeo na sigla em inglês) pelo árbitro holandês Bjorn Kuipers. No lance, Neymar dribla para chutar e o zagueiro da Costa Rica põe a mão em sua barriga, mas tira logo em seguida. Neymar cai. Kuipers aponta o pênalti, mas volta atrás ao rever o lance.

O meia, porém, irritado com as marcações do árbitro, recebeu o cartão amarelo em lance posterior. “O Tite frisa sempre para estarmos mentalmente fortes do início ao fim, mesmo que façamos um gol cedo. Temos 90 minutos para brigar. Brigamos até o fim e fomos premiados com o gol”, celebrou o meia, até agora protagonista com a bola nos pés do Brasil na Copa do Mundo.

NERVOSISMO – Enquanto Philippe Coutinho brilha nos campos russos, ele vê o amigo e parceiro de setor ofensivo Neymar sofrer. Primeiro com as pancadas da Suíça – foram 10 faltas no último domingo. Depois, com as dores no tornozelo direito, problema que o afastou de alguns treinamentos nesta semana e também a frustração de ver a arbitragem anular um pênalti assinalado sobre ele contra a Costa Rica.

De perto, Philippe Coutinho viu Neymar marcar o segundo gol brasileiro em São Petersburgo e exaltou a importância do colega, com quem espera se destacar e dividir responsabilidades na sequência da Copa do Mundo da Rússia. O meia se uniu ao coro de defensores do atacante no grupo da seleção brasileira.

“O Neymar teve uma lesão difícil. A alegria de contar com ele em campo nos contagia. Ficamos felizes por tê-lo ao nosso lado”, comentou, lembrando os três meses de inatividade do companheiro por causa de fratura no quinto metatarso do pé direito.