Decisão da Copa Mag Sac Embalagens sai na quinta

A final da categoria Sênior começará nesta quinta-feira, na Copa Mag Sac Embalagens, com a realização do jogo de ida. O confronto está marcado para as 20 horas. A decisão será disputada entre o Auto Escola São Vito/Depósito Campeão e o Paraná Construção e Acabamentos.

A partida da volta vai acontecer no dia 29. Em caso de dois empates, o título vai ficar para o time com melhor campanha, que é o Auto Escola São Vito/Depósito Campeão. Se houver uma vitória para cada lado, haverá prorrogação. Caso esse tempo extra acabe empatado, o Auto Escola São Vito/Depósito Campeão ficará com o título.

Na categoria Jovens, nos jogos de ida das semifinais, o Alumaquinas/Bar do Rio Branco abriu vantagem contra o Viel Seguros/Shopping Via Direta, por 5 a 3. No outro duelo, Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência e Trevilub/Manserv empataram em 3 a 3. Os jogos aconteceram no último sábado.

A categoria Intermediária, por outro lado, ainda está na fase classificatória. Nesta terça, o líder Supermercados Salto Grande enfrentará o Cartonagem Ipiranga pela 14ª rodada.

COPA MAG SAC EMBALAGENS

Semifinais da categoria Jovens

Viel Seguros/Shopping Via Direta 2 x 5 Alumaquinas/Bar do Rio Branco

Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência 3 x 3 Trevilub/Manserv

Final da categoria Sênior

QUINTA (21/06)

20h00 Auto Escola São Vito/Depósito Campeão x Paraná Construção e Acabamentos

14ª rodada da categoria Intermediária

TERÇA (19/06)

19h15 Supermercado Salto Grande x Cartonagem Ipiranga

19h15 Casa do Construtor x Spazio Beach B

20h30 Rio Branco x Spazio Beach A

20h30 Posto 7 x Petshop Padovani/Toco Representações