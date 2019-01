Décio Vitta é liberado após 2 semanas de interdição

Após duas semanas interditado, o estádio Décio Vitta, de Americana, foi liberado pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Conforme a reportagem constatou nesta quarta-feira, a federação registrou em seu site o último laudo que faltava para a regularização.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O estádio estava interditado em função da ausência do laudo de segurança. Na última segunda, o gerente de futebol do Tigre, Tiago Bernardi, tinha dito que a PM já havia emitido um novo documento, mas ainda precisava encaminhá-lo à FPF.

O parecer, agora, está disponível no portal eletrônico da entidade, com validade até 10 de dezembro deste ano. A emissão do laudo ocorreu no último dia 11.

O Atibaia jogaria no Décio Vitta neste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, na condição de mandante, mediante um acordo com o Rio Branco. No entanto, por precaução, Bernardi transferiu a partida para o estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

O Décio Vitta será a casa do Atibaia nos jogos seguintes. O Tigre, por outro lado, deve estrear na temporada apenas em abril, para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.