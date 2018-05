De volta após saída de Carille, Léo Príncipe pode ter chance no Corinthians

O Corinthians teve uma novidade no banco de reservas no jogo contra o Internacional, domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na temporada, o lateral-direito Léo Príncipe foi relacionado para uma partida oficial e deve ser aproveitado nos próximos compromissos. Entretanto, apesar do erro no jogo passado, Mantuan deve continuar como titular da posição.

Léo Príncipe chegou a ser utilizado na temporada passada e participou de um jogo contra o PSV Eindhoven, pela Florida Cup, neste ano. Entretanto, ele não foi sequer inscrito no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores e a diretoria o liberou para procurar clube, já que o técnico Fábio Carille não queria contar com ele.

Após o treinador ir para o Al-Wehda, dos Emirados Árabes Unidos, Osmar Loss decidiu dar mais uma oportunidade para Léo Príncipe e voltou a relacioná-lo para os jogos. O lateral tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2019.

Apesar do erro contra o Internacional, Mantuan não deve perder a posição, pelo menos diante do América-MG, quinta-feira, na Arena Corinthians, pela oitava rodada do Brasileirão. O volante tem atuado improvisado na lateral direita, no lugar de Fagner, que está na seleção brasileira, contou com o apoio dos companheiros após o jogo no Beira-Rio.