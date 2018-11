De virada, Suíça goleia a Bélgica por 5 a 2 e vai à semifinal da Liga das Nações

A Suíça chegou a estar perdendo por 2 a 0 com apenas 17 minutos de jogo contra a Bélgica neste domingo, mas foi buscar uma avassaladora virada ainda no primeiro tempo e depois conquistou uma goleada por 5 a 2, em casa, na cidade de Lucerna, para assegurar classificação às semifinais da Liga das Nações da Uefa.

Com o resultado, a seleção suíça fechou a primeira fase da divisão de elite da competição na liderança do Grupo 2, com nove pontos, mesma pontuação dos belgas, que ficaram no segundo lugar pelos critérios de desempate.

Terceira colocada na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Bélgica chegou a dar a impressão de que ganharia fora de casa com facilidade, pois Thorgan Hazard abriu o placar aos 2 minutos e aos 17 ampliou para 2 a 0.

Porém, Ricardo Rodriguez descontou aos 26, cobrando pênalti, Haris Seferovic empatou aos 31 e voltou a marcar aos 44 para consolidar a impressionante virada dos suíços. Na etapa final, Nico Elvedi fez 4 a 2 para os mandantes aos 17 minutos e Seferovic, com o seu terceiro gol no jogo, selou o 5 a 2 aos 39.

Assim, a Suíça se juntou à Inglaterra e Portugal como países classificados às semifinais da Liga das Nações, assim como se vingou em grande estilo da derrota por 2 a 1 sofrida para a Bélgica na segunda rodada do Grupo 2, no dia 12 de outubro, em Bruxelas.

Horas mais cedo neste domingo, a Inglaterra foi à próxima fase como líder do Grupo 4 da Liga A da competição ao superar a Croácia por 2 a 1, em Londres. O último classificado às semifinais será definido neste domingo, quando a Holanda enfrentará a rebaixada Alemanha, fora de casa, em Gelsenkirchen, com chance de terminar o Grupo 1 na liderança – está com seis pontos, um atrás da líder França, que já encerrou a sua campanha na primeira fase.

OUTROS RESULTADOS – Outras cinco partidas foram realizadas neste domingo pela Liga das Nações. Pela segunda divisão da competição, a Áustria derrotou a Irlanda do Norte por 2 a 1, como visitante, em Belfast. Pelo terceiro escalão do torneio, a Estônia venceu a Grécia por 1 a 0, fora de casa, enquanto a Hungria aproveitou o fator campo para bater a Finlândia por 2 a 0. E finalmente pela quarta e última divisão da Liga, Moldávia e Luxemburgo empataram por 1 a 1 e a Bielo-Rússia passou por San Marino por 2 a 0.