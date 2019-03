De virada, PSG vence Caen com dois gols de Mbappé

Mbappé voltou a ser decisivo para o Paris Saint-Germain conquistar mais uma vitória no Campeonato Francês. Neste sábado, com os gols marcados pelo atacante, o time superou o Caen por 2 a 1, fora de casa, na partida válida pela 26ª rodada.

O triunfo foi mais complicado do que o previsto para o PSG, diante da diferença técnica entre os clubes. Mas de qualquer forma levou o time aos 71 pontos, cada vez mais próximo da conquista do título nacional, com 20 de vantagem para o segundo colocado Lille. Já o Caen continua na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 20 pontos.

Com as atenções voltadas para o duelo de quarta-feira com o Manchester United pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG não atuou com força máxima, dando descanso a alguns jogadores, como o zagueiro Thiago Silva. Mas utilizou o também zagueiro Marquinhos e o lateral-direito Daniel Alves, esse no meio-campo, como titulares. O trio, inclusive, foi convocado por Tite para os próximos amistosos da seleção brasileira.

Mas o brilho do PSG ficou principalmente com Mbappé, que chegou aos 24 gols, disparado na artilharia do Francês. Só que até ele ser decisivo, o time parisiense encontrou alguma dificuldade para assegurar a oitava vitória seguida na temporada, sendo a quinta na competição.

No primeiro tempo, Di María teve um gol anulado por impedimento e acertou a trave em uma finalização, assim como Marquinhos em um cabeceio após cobrança de escanteio do argentino.

Mas embora o PSG dominasse o duelo, foi o Caen que abriu o placar. E isso aconteceu aos 11 minutos da etapa final, com Casimir Ninga, após cobrança de falta e aproveitando que Daniel Alves não o acompanhou. O PSG reagiu e igualou o placar aos 19 minutos, quando Mbappé converteu cobrança de pênalti. E o atacante voltou a marcar aos 42.

Agora, então, o PSG se concentra de vez no duelo com o Manchester United, no Parque dos Príncipes, na quarta-feira, sendo que o time parisiense venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Já o Caen, há oito jogos sem triunfar na temporada, tentará se reabilitar no dia 10, fora de casa, contra o Rennes.