De virada, Brasil perde da Inglaterra na estreia de torneio amistoso nos EUA

A seleção feminina do Brasil começou mal o último torneio de preparação para o Mundial da França, que acontecerá em junho deste ano. De virada, a equipe de Marta e companhia perdeu para a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Talen Energy Stadium, em Chester, na Filadélfia (Estados Unidos), pela rodada de estreia do Torneio She Believes, que é um quadrangular que conta também com as donas das casa e o Japão.

O próximo compromisso da seleção comandada pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, será neste sábado contra as japonesas, às 16 horas (de Brasília), em Nashville, no estado do Tennessee. O último confronto será diante dos Estados Unidos, no dia 5 (terça-feira), às 22 horas, na cidade de Tampa, na Flórida.

No primeiro tempo, o Brasil viu a Inglaterra iniciar o jogo tomando a iniciativa da partida. Mas não demorou para a equipe de Vadão passar a pressionar também. Aos 14 minutos, conseguiu o gol. Marta entrou na área se livrando de Steph Houghton e foi parada com falta por Lucy Bronze. A árbitra assinalou o pênalti e Andressa Alves deslocou a goleira inglesa para fazer 1 a 0.

Até o intervalo, a seleção brasileira seguiu melhor e criou oportunidades para ampliar a vantagem. Aos 24 minutos, Marta passou para Formiga, que finalizou firme, mas por cima da meta inglesa. Nos minutos finais, foram Marta e Jucinara que perderam as chances de gol.

Na volta para a segunda etapa, a Inglaterra conseguiu o empate logo aos três minutos, quando Kirby iniciou a jogada e tocou para Ellen White fazer 1 a 1. A resposta brasileira veio logo na sequência, com Bia Zaneratto arrancando pela esquerda e finalizando com perigo. O jogo ficou aberto e as inglesas quase marcaram aos 12 com Parris, mas a goleira Aline fez a defesa.

Depois de chances criadas pelos dois times, a Inglaterra foi mais feliz e conseguiu o gol da virada e da vitória aos 28 minutos. Kirby tocou para Beth Mead chutar cruzado e virar o placar. O Brasil correu atrás do empate e Geyse quase empatou aos 43, quando invadiu a área e cruzou rasteiro, mas viu a defesa rival fazer o corte.

O Brasil jogou nesta quarta-feira com Aline; Letícia, Mônica (Kathellen), Érika e Jucinara (Thaisa); Formiga, Andressa Alves e Adriana; Marta (Geyse), Bia Zaneratto (Raquel) e Ludmila (Debinha).