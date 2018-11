De olho no Palmeiras, Inter vê vitória como ‘obrigatória’ contra o América-MG

Ainda vivo na briga pelo título brasileiro, o Internacional perdeu pontos importantes em duelos contra times da parte de baixo da tabela nas últimas rodadas. Mas isso não poderá se repetir contra o América-MG, às 21 horas desta quinta-feira, se o time gaúcho quiser seguir sonhando com o título do Brasileirão.

É neste clima de vitória “obrigatória” que o time gaúcho vai receber o rival mineiro no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 34ª rodada. Um tropeço está fora de cogitação para o time e para a comissão técnica liderada por Odair Hellmann.

Atualmente com 62 pontos, o Inter poderia estar em uma situação melhor na tabela caso tivesse um aproveitamento melhor contra times que brigam contra o rebaixamento nessa reta final. Nas últimas dez rodadas, empatou com Ceará, Vasco e Corinthians, além de ter perdido para Chapecoense e Sport. Todos esses resultados aconteceram fora de casa. Nesta quinta, o time terá a vantagem de contar com o apoio da torcida.

A preparação para o duelo contra o América foi encerrada, nesta quarta-feira, com os portões fechados. O principal mistério mantido pelo técnico Odair Hellmann é em relação ao substituto do meia D’Alessandro, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Com a ausência do argentino, existe uma boa chance de que o treinador opte por jogar sem um meia de origem. Diante deste cenário, a vaga em aberto ficaria com William Pottker ou Wellington Silva, esse favorito para começar jogando. Outra mudança será o retorno do volante Rodrigo Moledo, que está recuperado de um desconforto muscular e entra no lugar de Emerson Silva.