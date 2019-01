De olho no Mundial, seleção feminina jogará torneio amistoso nos EUA em fevereiro

A CBF anunciou nesta terça-feira que a seleção brasileira feminina disputará uma competição amistosa nos Estados Unidos. Em preparação para o Mundial deste ano, que acontecerá na França a partir de junho, a equipe vai jogar o Torneio She Believes em fevereiro.

Além do Brasil, estarão na disputa as anfitriãs dos Estados Unidos, a Inglaterra e o Japão. Os quatro países jogarão entre si em turno único e quem somar mais pontos será o campeão. As partidas terão como sede as cidades de Filadélfia, na Pensilvânia, Nashville, no Tennessee, e Tampa, na Flórida.

“Mais uma vez o Brasil vai aos Estados Unidos para disputar esse torneio. São equipes bem ranqueadas, que estão acima de nós no ranking. E são times de alto nível, o que é importante nesse período pré-Copa do Mundo para ter a exata noção de como estamos e quais as dificuldades que iremos encontrar”, declarou Marco Aurélio Cunha, coordenador de seleções femininas da CBF.

A seleção brasileira segue concentrada na Granja Comary, em Teresópolis, até o dia 22 de fevereiro, quando viajará para disputar o Torneio She Believes. A estreia acontecerá no dia 27, contra a Inglaterra, na Filadélfia. No dia 2 de março, o duelo é contra o Japão, em Nashville, e a campanha será encerrada diante dos EUA, dia 5, em Tampa.