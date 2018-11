De olho no G6, Santos busca contra o Flamengo pontos que perdeu em casa

Depois de ser derrotado por 1 a 0 pela Chapecoense em casa, na rodada anterior, o Santos tem a missão de buscar fora de casa os pontos que perdeu diante de sua torcida. O time santista duela com o Flamengo nesta quinta-feira, às 17 horas, no Maracanã.

A equipe alvinegra, que sofreu o segundo revés seguido – havia perdido o clássico com o Palmeiras – soma 46 pontos e disputa com Atlético-PR e Atlético-MG a sexta colocação e, por consequência, a última vaga à fase preliminar da Copa Libertadores na próxima temporada.

Um dos fatores que ajuda a explicar o baixo rendimento da equipe na partida anterior são os desfalques. Cuca, que em entrevista, lamentou as ausências, terá retornos importantes, mas, mais uma vez, terá de lidar com algumas baixas.

O lateral-direito Victor Ferraz, o meia Pituca e o atacante Gabriel reforçam a equipe, mas o técnico não poderá contar com Carlos Sánchez, Bryan Ruiz e Derlis González, convocados para suas respectivas seleções e que desfalcam o time em até três partidas.

Além disso, Cuca pode ter mais duas baixas nesta quinta. O meia Arthur Gomes e o atacante Rodrygo não treinaram nesta quarta e viraram dúvidas. A dupla foi poupada e pode perder o jogo no Maracanã.

Artilheiro da competição, com 16 gols, Gabriel garante que a equipe alvinegra brigará até o fim por uma vaga na competição sul-americana. “É legal lutar pela artilharia, porém, isso não vai valer muita coisa se não conseguirmos a classificação para a Libertadores do ano que vem. Seguimos vivos na briga e vamos lutar até o fim por essa vaga”, disse.

Com poucas opções para o meio, é provável que Cuca recue um dos atacantes para a função de armador. Rodrygo e Arthur Gomes podem ser as opções para o setor, caso não sejam vetados. No ataque, Copete e Bruno Henrique são os prováveis titulares ao lado de Gabigol.

Com as lesões de Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, o jovem Kaique pode ganhar uma chance entre os titulares. Ele sofrera uma lesão no ombro na terça, mas nesta quarta treinou normalmente. O volante Alison, assim, poderá voltar ao meio-campo.