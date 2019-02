De olho na Sul-Americana, Corinthians deve poupar titulares em Novo Horizonte

O Corinthians deve escalar vários reservas no jogo diante do Novorizontino, fora de casa, neste domingo, às 17 horas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Além de testar novas opções após a fraca atuação no empate com o Ferroviário, pela Copa do Brasil, o técnico Fabio Carille pretender poupar algumas peças para a estreia na Copa Sul-Americana com o Racing, quinta-feira, na Arena Corinthians.

“Não é poupar. Vai ser questão de dar um gás, colocar o elenco para rodar. Quero ver jogadores iniciando para ter entendimento melhor do que a gente tem no Corinthians”, afirmou Fabio Carille após a classificação – sofrida – na Copa do Brasil. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Depois do jogo em Londrina, o Corinthians fez um treino na sexta-feira no Paraná e viajou a Rio Preto, cidade próxima de Novo Horizonte, local da partida deste domingo. O elenco de 23 atletas será o mesmo para as duas partidas. Nenhum dos jogadores que ficou em São Paulo deve se juntar aos companheiros.

Isso significa que o time não terá a estreia do volante Júnior Urso, que teve sua documentação regularizada na CBF nesta sexta-feira e já pode fazer a estreia no Paulistão. Terceiro colocado do Grupo C do Campeonato Paulista, o Corinthians sabe que não pode desperdiçar pontos.

O Novorizontino tem neste domingo uma segunda chance de recuperar o prestígio frente ao seu torcedor. Depois de perder por 3 a 0 para o São Paulo na segunda rodada, o clube volta a receber um grande clube no seu estádio e já se comprometeu em fazer diferente.

Roberto Fonseca já tem a estratégia para vencer dentro de casa. A ideia é usar o cansaço do rival para se impor fisicamente na partida. O último jogo do Novorizontino ocorreu na segunda-feira, empate por 2 a 2 com o Oeste em Barueri, e depois passou a semana treinando e se recuperando. “Claro que tem o desgaste. E como eu já disse, nós pretendemos usar isso pra que a gente possa chegar bem no dia do jogo”, avaliou o técnico Roberto Fonseca.

O Novorizontino é o segundo colocado do Grupo B, com oito pontos, atrás apenas do Palmeiras, que tem 10. O clube é o melhor representante do interior do Estado, sem perder há três jogos, com dois empates e uma vitória.

O treinador também deixou claro que deve realizar algumas mudanças, mas vai fazer mistério até o momento do jogo. O certo é que o atacante Felipe Marques está liberado para atuar 90 minutos e provavelmente já assume a condição de titular ao lado de Carlos Henrique. Desta forma, Cléo Silva deve ir para o banco de reservas. O restante do time segue com a mesma base que vem atuando nas últimas rodadas: