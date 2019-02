De olho na Libertadores, Levir confirma Atlético-MG reserva para sábado

Com a decisão diante do Danúbio pela frente, o técnico Levir Culpi confirmou nesta quinta-feira que levará o Atlético-MG com um time reserva para a rodada do fim de semana do Campeonato Mineiro. Pensando na fase preliminar da Libertadores, o treinador poupará suas principais peças diante da Caldense, neste sábado, fora de casa.

O Atlético-MG treinou nesta quinta na Cidade do Galo. Na atividade, Levir confirmou a equipe para encarar a Caldense com: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Carlos César; Lucas Cândido, Jair, Vinícius, Terans e Alessandro Vinícius; Alerrandro. Uma das novidades na equipe, o experiente Léo Silva minimizou a utilização dos reservas no sábado.

“Independentemente de quem entrar em campo, será o Atlético-MG. É uma camisa que requer muita força e muita competitividade. Então, aquele que vestir essa camisa tem que dar o melhor. A gente espera isso e vai cobrar isso sempre”, declarou em entrevista coletiva nesta quinta.

Líder e ídolo do Atlético-MG, Leonardo Silva lembrou de 2015, quando o time derrotou justamente a Caldense na final do Estadual, e apostou em confronto difícil para este sábado. “Já tivemos grandes dificuldades contra a Caldense, disputamos o título em 2015, uma vitória no final. Então, temos que estar fortes e nos preparar bem, pela qualidade que eles têm na montagem da equipe. Temos que estudar para saber como eles irão jogar, para que a gente não tenha surpresa e possa fazer um grande jogo.”

O plantel do Atlético-MG que vai a Poços de Caldas para encarar a Caldense viaja nesta sexta-feira à tarde. Os titulares seguirão a preparação na Cidade do Galo, visando o duelo de terça que vem diante do Danubio, no Independência.