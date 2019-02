De muletas, Neymar celebra 27 anos com festa ao estilo Moulin Rouge em Paris

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, promoveu uma festa de gala nesta segunda-feira, em Paris, para celebrar o aniversário de 27 anos. Embora a data comemorativa seja só nesta terça, o jogador da seleção brasileira reuniu cerca de 500 convidados no Pavillon Gabriel, em Paris, para um banquete com a presença de VIPs e decorado ao estilo Moulin Rouge.

Os visitantes foram avisados de que não poderiam entrar na festa com telefones celulares, mas alguns amigos de confiança ganharam a autorização de continuar com o aparelho e publicaram imagens do aniversário nas redes sociais. O promoter David Brazil, por exemplo, mostrou em vídeo que Neymar ficou surpreso e se emocionou com a presença da cantora sertaneja Marília Mendonça.

Entre os convidados, estão jogadores como Marquinhos, Trapp, Di Maria, Paredes, Mbappé e Daniel Alves. De fora do futebol, Neymar convidou o surfista Gabriel Medina, o levantador Bruninho, o cantor Wesley Safadão, o youtuber Matheus Mazzafera e o piloto Lewis Hamilton. Patrocinadora do jogador, a Red Bull, ajudou a bancar o custos do evento.

Neymar apareceu na festa com um novo visual. O jogador descoloriu o cabelo e chegou ao aniversário junto com o filho, David Lucca, e a mãe, Nadine. O atacante vestia vermelho, desde a roupa até o novo acessório, as muletas. Em recuperação de nova lesão no pé direito, ele deve voltar a atuar apenas em abril. Animado com a festa, Neymar topou cantar para os convidados, subindo ao palco para se “apresentar” ao lado de Thiaguinho.