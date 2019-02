De luto, Flamengo se reapresenta e realiza treino fechado mirando semifinal

Ainda em clima de luto, três dias depois da tragédia ocorrida no Ninho do Urubu, o Flamengo voltou aos treinos nesta segunda-feira. Após ganharem folga no domingo, os jogadores chegaram ao CT rubro-negro novamente em silêncio, a pedido da diretoria, e fizeram um trabalho com portões fechados.

No último sábado, o elenco flamenguista chegou a ir ao CT. Também em silêncio, os atletas chegaram em seus carros e foram para a academia, onde fizeram um trabalho físico leve e prestaram homenagens às vítimas, através de uma roda de oração.

Nesta segunda, o clube não divulgou como foi o treino da equipe, que aconteceu com a bandeira a meio mastro no CT, como forma de mostrar o luto do clube. Depois da atividade, diversos jogadores, como Diego Alves, Juan, Diego e Vitinho, foram visitar os sobreviventes da tragédia no hospital.

Se não realizar nenhuma mudança no que vinha sendo trabalhado, Abel Braga deve levar o Flamengo a campo diante do Fluminense com: Diego Alves; Pará, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Renê; Cuellar, Willian Arão, Everton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique; Gabriel. A partida pela semifinal da Taça Guanabara aconteceria no sábado, no Maracanã, mas diante da tragédia foi adiada para quinta-feira.