David Neres é convocado para vaga de Vinicius Junior

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira o atacante David Neres para os amistosos da seleção brasileira contra Panamá e República Checa. O jogador do Ajax foi o escolhido para ocupar a vaga de Vinicius Junior, que precisou ser cortado pelo treinador dos compromissos de março após se lesionar no Real Madrid.

Vinicius Junior contundiu o tornozelo direito na última terça-feira, durante a derrota para o Ajax por 4 a 1, um resultado que eliminou o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Depois disso, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, entrou em contato com a comissão técnica do time espanhol, que confirmou a lesão e a indisponibilidade do jogador para os próximos compromissos da equipe nacional. Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

Essa seria a primeira vez que Vinicius Junior defenderia a seleção brasileira, mas a expectativa é de que ele fique afastado dos gramados por cerca de dois meses. E isso levou Tite a dar chance a um outro novato, David Neres, que vem se destacando pelo Ajax e inclusive marcou uma vez na goleada sobre o Real Madrid.

Revelação das divisões de base do São Paulo, David Neres, de 22 anos, foi negociado no fim de janeiro de 2017 para o time holandês. Agora, então, vai receber a sua primeira oportunidade na seleção brasileira nos últimos amistosos antes da convocação para a Copa América.

“São dois jovens talentos que conseguiram destaque em campeonatos de alta competitividade e foram convocados pelo momento pessoal e pelo desempenho demonstrado. Somos uma comissão que está próxima dos jogadores e fiz questão de ligar para eles e passar as boas vindas ao David e nosso apoio ao Vinícius para uma excelente recuperação”, disse Edu Gaspar, coordenador de seleções, ao site oficial da CBF.

Os jogadores convocados por Tite vão se apresentar na cidade do Porto no dia 17, palco do primeiro amistoso da seleção, contra o Panamá, em 23 de março. Depois, no dia 26, o Brasil terá pela frente a República Checa, em Praga.