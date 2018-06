David Braz reclama de arbitragem, mas faz autocrítica: ‘Tivemos nossos erros’

O zagueiro David Braz reclamou da arbitragem, mas também admitiu que o Santos não fez uma boa apresentação na derrota por 2 a 1 para o Internacional, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Infelizmente foi marcado pênalti duvidoso para o Inter no primeiro tempo. Nós falamos para ele (árbitro) que não foi, mas ele achou melhor marcar, mesmo sem ter certeza. Na minha opinião, foi jogada normal”, disse o defensor. No lance, Renato trombou com Iago. Pênalti na visão do árbitro e o Internacional abriu o placar com o centroavante Leandro Damião.

Apesar da crítica, David Braz fez um mea culpa sobre a atuação abaixo do esperado do time. “Não dá para colocar a culpa só na arbitragem. Tivemos nossos erros na partida também. Foi um jogo equilibrado”.

Para David Braz, o Santos se complicou no duelo após a expulsão do companheiro de zaga Lucas Veríssimo, que reclamou com o auxiliar de forma acintosa depois do segundo gol do Internacional e foi expulso. “Isso facilitou para o Inter. Já estava difícil com a mesma quantidade de jogadores, depois, com um a menos, ficou mais complicado”, afirmou o zagueiro na saída do campo.

“Criamos algumas oportunidades. Ficamos chateados demais pela derrota em casa. Mas agora é levantar a cabeça. Temos muito que melhorar”, concluiu o defensor santista.