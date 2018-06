Danilo sofre lesão no quadril e Tite confirma Fagner titular

A seleção brasileira sofreu uma baixa de última hora para o duelo com a Costa Rica, sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo da Rússia. O lateral-direito Danilo sofreu lesão no quadril durante o treino desta quinta, na Arena Zenit, em São Petersburgo, e foi vetado pelo departamento médico. A sua vaga será ocupada por Fagner.

Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

A ideia de Tite, confirmada nos últimos treinos e na entrevista coletiva desta quinta, era repetir a mesma formação que empatou com a Suíça por 1 a 1, domingo, na estreia brasileira na Copa. Mas, com a lesão de Danilo, isso se tornou impossível. Assim, a equipe que vai encarar a Costa Rica terá: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus e Neymar.

Danilo se queixou de dores durante o treinamento desta quinta, o que levou a realização de exames, que confirmaram uma lesão muscular na região do quadril direito do lateral do Manchester City. Ainda não há informações sobre a gravidade da lesão do jogador.

“Sem condições de jogo, Danilo iniciará tratamento com a fisioterapia e seguirá em observação pelo departamento médico da seleção”, afirmou a assessoria de imprensa da CBF.

A partida deste domingo será a primeira de Fagner em uma Copa do Mundo. E o lateral precisará lidar com um período de quase dois meses sem jogar, pois não entra em campo desde 29 de abril, quando se lesionou ainda durante o primeiro tempo da derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro.