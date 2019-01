Danilo marca, City derrota o lanterna e segue na cola do Liverpool no Inglês

Com gols de Danilo, Sterling e Sané, o Manchester City venceu o Huddersfield Town por 3 a 0, neste domingo, fora de casa, pela 23.ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado positivo, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola segue na segunda colocação da tabela de classificação com 56 pontos, a quatro do líder Liverpool.

Já o Huddersfield Town vive uma situação difícil no campeonato, pois é um candidato fortíssimo ao rebaixamento com somente 11 pontos conquistados, na 20.ª e última posição.

No John Smith’s Stadium, os comandados de Pep Guardiola deixaram a desejar no primeiro tempo, mas melhoraram no segundo e venceram sem grandes esforços. Antes do intervalo, o Manchester City fez o suficiente para ao menos marcar um gol. Aos 18 minutos, Danilo dominou na intermediária, arriscou de longe e abriu o placar. O gol do lateral-direito brasileiro foi o 100.º marcado pelo time na atual temporada.

No segundo tempo, o Manchester City mostrou um pouco mais de vontade e resolveu o jogo. Logo no início, Sané estava em posição irregular, mas contou com a falha da arbitragem para receber um bom passe de De Bruyne e, pela esquerda, cruzar para Sterling, que não perdeu a oportunidade e aumentou a vantagem. Dois minutos depois, Danilo lançou Aguero, que apenas amorteceu para a chegada de Sane mandar para as redes. O time da casa não aproveitou o ritmo lento do City e sequer ofereceu perigo ao gol do brasileiro Ederson.

Por conta da quarta fase da Copa da Inglaterra, que terá seus jogos no próximo final de semana, a 24.ª rodada do Campeonato Inglês será realizada nos próximos dias 29 e 30. O Huddersfield Town receberá o Everton e o Manchester City visitará o Newcastle.