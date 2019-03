Danilo Barcelos comemora fase de herói no Vasco: ‘Lances vão ficar marcados’

O lateral-esquerdo Danilo Barcelos vive uma fase de herói no Vasco. Em alta, ele foi o protagonista de dois lances decisivos pelo time carioca em jogos importantes no Campeonato Carioca. Na final da Taça Guanabara, marcou o gol do título. E, no fim de semana, evitou o gol da vitória do Flamengo em clássico válido pela Taça Rio, o segundo turno do Estadual.

Nesta segunda-feira, ele não escondeu a alegria pelo momento vivido no time. “Foi um lance incrível. É mais uma daquelas coisas que só acontecem comigo, na minha carreira. Estava no final a partida e nossa invencibilidade estava em jogo. Tínhamos que zelar por ela, pois faz parte do nosso cotidiano, já que estamos há muito tempo invictos. Aquela defesa vai ficar para sempre marcada na minha memória e de quem presenciou”, comentou.

Na jogada decisiva, nos instantes finais do clássico, Rodinei recebeu livre na área para marcar o gol que decidiria o duelo. Mas Danilo Barcelos chegou no momento preciso para bloquear a finalização e salvar o Vasco, que segue invicto na temporada até agora.

“Eu vi o replay muitas vezes pela TV. Foi um lance realmente incrível, e que é fruto da nossa dedicação diária. Se a gente não treinasse da forma que treina com o professor Alberto [Valentim], forte e com muita intensidade, certamente não teria conseguido chegar naquela bola. Nosso time estava bem na partida, buscava o resultado em todos os momentos, algo que é nossa característica, e não seria justo sairmos de campo com a derrota”, afirmou.

Danilo quer aproveitar a confiança em alta para estender a série invicta do Vasco nesta semana. O time carioca vai enfrentar o Avaí, na quinta, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em São Januário.

“É uma competição que tem um carisma legal e que todo mundo gosta de jogar. Eu, particularmente, adoro disputar a Copa do Brasil. Ela começa a ficar interessante agora, pois os dois times possuem a oportunidade de jogar ao lado da torcida”, projetou o lateral, antes de minimizar o fato de o Vasco jogar fora de casa na definição do confronto.

“Com essa regra nova de não ter mais o gol fora de casa, acredito que não importa muito onde vai ser a primeira ou a segunda partida. Temos aqui o exemplo de 2011, quando o Vasco decidiu contra o próprio Avaí fora de casa e conseguiu a classificação. Estávamos esperando esse jogo com ansiedade, e posso garantir que estamos preparado para ele. É um campeonato que queremos muito e vamos atrás dele”, avisou o lateral.