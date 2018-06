Danilo Avelar revela ser corintiano e diz que pai é torcedor fanático

O lateral-esquerdo Danilo Avelar foi apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Corinthians e chega por empréstimo válido até o meio do ano que vem, do Torino. O jogador de 29 anos disse que é corintiano e que seu pai é fanático pelo clube.

“Meu pai é de uma família de dez irmãos. São oito corintianos, tem um palmeirense e um santista. Tenho 20 primos. A família tem umas 100 pessoas e a maioria foi para o lado do Corinthians. Cresci nesse meio, vestindo a camisa do Corinthians. Quando você vira profissional, analisa de uma forma diferente, mas cresci em família corintiana”, disse o lateral.

O pai do jogador geralmente vai aos jogos do Corinthians na arena e ainda faz questão de postar fotos no Instagram. “Na minha frente ele fica quieto, mas por trás pode ter certeza que ele está explodindo de alegria”, contou o lateral, que foi anunciado e já apresentado nesta terça-feira.

Antes de fechar com o Corinthians, Avelar chegou a conversar com vários clubes, entre eles, o Palmeiras. O lateral, que chega para disputar posição com Sidcley e Juninho Capixaba, mas que também pode ser opção no lado direito, não joga há cerca de 45 dias. Por isso, prefere não projetar uma data para estrear.

“Acredito que, em relação à parte física, posso estar pronto. Mas o futebol hoje não depende só da parte física. Tivemos conversa com o estafe e acredito que não é momento de pressa, já que temos muitos jogos pela frente. É melhor ter cautela do que acelerar algo e ter problema na frente”, explicou.