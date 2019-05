Danilo Avelar elogia Carlos Augusto: ‘Tenho que ficar atento’

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

Perto de voltar ao time titular do Corinthians, o lateral-esquerdo Danilo Avelar admitiu nesta segunda-feira preocupação com a concorrência de Carlos Augusto. O reserva vem se destacando com a camisa do time neste início de Campeonato Brasileiro.

“É um atleta, um profissional que teve uma crescente boa. Ele tem um futuro extraordinário. Tem força física. E fez gols, o que valoriza a posição. Lateral é importante e pode resolver jogo”, elogiou Avelar, após disputar jogo-treino com a equipe sub-23 do Corinthians.

O lateral titular está fora da equipe desde que jogou as duas finais do Paulistão. Desde então, perdeu quatro partidas: as três primeiras rodadas do Brasileirão e o jogo contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil.

“Eu tenho que ficar atento, porque [ele] é um menino de potencial. Mas é uma disputa sadia. Eu cresço, ele cresce, e o Corinthians ganha com tudo isso”, projetou Avelar.

Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o lateral já tem boas condições físicas para retomar a disputa com Carlos Augusto. Mas ainda busca ritmo de jogo. Nesta segunda, esteve em campo no primeiro dos dois tempos de 30 minutos do jogo-treino.

Ele já espera voltar ao time na partida contra o Grêmio, no sábado, na Arena Corinthians, pela quarta rodada do Brasileirão. “Acredito que com essa semana boa de trabalho estarei pronto para a partida. Precisava de um tempo para melhorar aprimorar aspectos físicos. Eu me sinto bem.”

Avelar acredita que o problema físico também seja resultado do desgaste físico sofrido no início da temporada. “Na reta final do Paulista foram muitos jogos decisivos e não tive tempo de reforçar os músculos. Não era nada que me limitava, mas eu tive uma conversa com o estafe para fortalecer. Era o momento ideal, começo de campeonato, aproveitei para melhorar a tonificação muscular e não ter problema futuramente”, afirmou.

Quanto aos demais desfalques recentes da equipe, o zagueiro Henrique, o lateral-direito Fagner e o volante Júnior Urso ainda se recuperam, mas podem voltar ao time no fim de semana. Já o atacante Gustavo segue processo mais lento de reabilitação e não tem data certa para fazer o seu retorno à equipe.