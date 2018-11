Daniel Guedes diz que não vai secar o Atlético-MG: ‘O Santos é que tem de vencer’

Daniel Guedes vai ser o lateral-direito do Santos, nesta segunda-feira, diante da Chapecoense, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não concorda com os santistas que pretendem “secar” o Atlético-MG, time com o qual o clube alvinegro da Vila Belmiro disputa uma vaga na Copa Libertadores de 2019.

“O Santos é que tem de vencer seus jogos. Não adianta secar o Atlético-MG e a gente não cumprir a nossa missão. Acho que se a gente fizer a nossa parte, vamos conseguir a classificação”, disse Daniel Guedes, autor do último gol de falta do Santos. Foi no ano passado diante do Atlético-MG, em Minas Gerais.

“Lembro muito bem. Foi nos minutos finais. Eu sempre treino e posso tentar mais uma vez, se tiver oportunidade”, afirmou o jogador, que vai substituir Victor Ferraz, de quem é amigo particular. “Temos uma briga sadia pela posição. Somos amigos, ele é uma pessoa sensacional”.

Daniel Guedes passa por um momento especial, pois festeja o nascimento do filho David. “Trata-se de um momento novo, que traz grande motivação para a gente tentar ser melhor a cada dia. Se conseguir fazer um gol, pretendo homenageá-lo”.

A seis rodadas do final do Brasileirão, o Santos soma 46 pontos, assim como o Atlético-MG. O Atlético-PR, com 43, também briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem.