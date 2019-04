DAE pede penhora de R$ 133 mil do União Barbarense

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste pediu à Justiça, no dia 25 de março, a penhora de R$ 133 mil em bens do União Barbarense. O valor corresponde a uma dívida do clube com a autarquia.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O pedido faz parte de um processo em que o DAE solicita o pagamento de tarifas de água em atraso, referentes ao período de maio a outubro de 2017. O débito totaliza R$ 105 mil, valor que chegou a R$ 133 mil após aplicação de juros.

De acordo com Régis Godoy, diretor jurídico do União, o clube ainda recebeu notificação sobre o pedido de penhora. O advogado justificou que os problemas financeiros impediram o pagamento das tarifas à época, mas disse que pretende questionar os valores cobrados pela autarquia, os quais ele considera “absurdos”.

De acordo com ele, esse inflacionamento acontece porque as dependências do União não contam com um medidor de vazão de esgoto. Por isso, as tarifas incluem tanto água como esgoto. Godoy afirmou que o presidente do clube, Daniel de Castro, o Gordo, está atrás de uma solução para o problema.

Questionado sobre o pedido de penhora, o DAE, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que o processo está em juízo e aguarda manifestação do clube.