Dado Salau deixa de fazer parte de apoiadores do Rio Branco

O empresário Dado Salau não é mais um dos apoiadores do Rio Branco para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Ao LIBERAL, ele afirmou que tomou a decisão há três semanas, por não compactuar com “algumas situações”, sem especificar quais seriam elas.

Outro motivo citado por ele é a falta de tempo para atuar no dia a dia do clube. “Tentei ser investidor, mas aí não foi do meu jeito”, resumiu. Salau foi anunciado no início do ano como um dos apoiadores e estamparia a marca de sua empresa na camisa do clube, segundo ele. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Embora tenha rompido com a atual gestão, Dado disse que continuará acompanhando o Tigre de perto. “Eu amo o Rio Branco, tudo que precisarem de tinta vou doar de coração e vou ir aos jogos contribuir com os meus gritos de incentivo”, completou.

Em contato com a reportagem, o presidente do Rio Branco, Valdir Ribeiro, disse não compreender a saída. “Eu não sei o que ele quer dizer, porque em nenhum momento ele falou comigo. Agradeço ele bastante, nos ajudou em alguns momentos, nos atrapalhou em outros, mas somos parceiros”, ressaltou.