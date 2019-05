Cuiabá supera o Operário de virada e segue 100% na Série B

O Cuiabá segue surpreendendo em seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time do Mato Grosso derrotou o Operário-PR de virada pelo placar de 2 a 1, na Arena Pantanal. Esta é a segunda vitória consecutiva do time da casa.

O Cuiabá soma seis pontos, pois bateu o Criciúma na estreia, por 1 a 0. Já o Operário conheceu sua primeira derrota, já que havia vencido o América-MG, na rodada inicial, por 1 a 0.

O jogo começou muito movimentado. O Operário acabou aproveitando a chance primeiro e abriu o placar aos 13 minutos. Marino cortou mal e jogou a bola nos pés de Uilliam. Ele dominou pelo lado direito de campo e cruzou. Felipe Augusto só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes

Após o gol, o Cuiabá saiu para o abafa e empatou aos 23 minutos. Escobar arriscou de fora da área, a bola ficou viva dentro da área, e Alê apareceu para empurrar, de cabeça. O lance só motivou ainda mais o time do Mato Grosso, que foi para cima do Operário.

Aos 37 minutos, Danilo avançou pelo lado esquerdo e tocou para Júnior Todinho. Ele disputou com Allan Vieira e a bola acabou entrando. A arbitragem assinalou gol contra do lateral do clube paranaense.

O Cuiabá voltou para o segundo tempo embalado com a virada na etapa inicial. Aos 18 minutos, Escobar cobrou falta, Edson Borges desviou e Todinho marcou, mas o lance acabou anulado pela arbitragem, que marcou falta de Ednei em Alisson.

Nos minutos finais, o Operário tentou fazer um abafa. Marcelo rolou para Bruno Batata. O camisa 9 chutou e mandou rente à trave. Já Índio mandou a última oportunidade do time visitante nas redes, pelo lado de fora.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Paraná no sábado, às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No mesmo dia e horário, o Operário recebe o Oeste, no Germano Gruger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 2 x 1 OPERÁRIO

CUIABÁ – Victor Souza; Toty, Ednei, Edson Borges e Danilo; Marino, Escobar (Djavan) e Alê; Felipe Marques (Rodolfo), Matheus Pato (Caio Dantas) e Júnior Todinho. Técnico: Itamar Schulle.

OPERÁRIO – Simão; Juan Sosa (Revson), Alisson, Rodrigo e Allan Vieira (Peixoto); Chicão, Índio e Xuxa (Marcelo); Felipe Augusto, Bruno Batata e Uilliam. Técnico: Gerson Gusmão.

GOLS – Felipe Augusto, aos 13, Alê, aos 23, e Allan Vieira, contra, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ednei (Cuiabá); Chicão e Índio (Operário).

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).