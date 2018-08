Cuesta exalta momento do Inter e pede manutenção do foco: ‘Não pode vacilar’

A vitória sobre o Bahia aliada ao tropeço do São Paulo diante do Paraná, na última quarta-feira, deixaram o Internacional a apenas um ponto da liderança do Campeonato Brasileiro. A fase é das melhores e um triunfo sobre o Palmeiras neste domingo, no Beira-Rio, pode levar o time colorado à ponta, desde que o São Paulo não vença o Ceará no Morumbi.

O zagueiro Víctor Cuesta sabe disso e pediu a manutenção do comportamento do Inter, mas minimizou a necessidade de a liderança vir já nesta rodada. “Temos que pensar jogo a jogo, temos muitas rodadas pela frente. O campeonato não vai se decidir no próximo jogo, mas temos que manter a mesma pegada. No Brasileirão, não pode vacilar porque é muito difícil”, considerou nesta sexta-feira.

Cuesta é o pilar da defesa do Inter, apontada como principal motivo pelo sucesso da equipe. Afinal, foram apenas 12 gols sofridos em 20 partidas até o momento, segunda melhor marca do Brasileirão, atrás apenas do Grêmio, com nove.

Perguntado sobre o assunto, o zagueiro celebrou a fase, mas dividiu os méritos com todos do elenco. “Fico feliz pelo momento que vivemos, não só a defesa. Ela começa lá na frente, e todos estão se entregando e correndo muito. Isso é muito bom para o time todo. Também estou contente com o momento que estou vivendo. Penso em trabalhar dia a dia, fazer o meu melhor aqui e ajudar o Inter.”

O argentino ainda fez questão de estender os elogios à comissão técnica e à direção do Inter. “Muitas pessoas estão fazendo um trabalho muito bom no clube. A gente sofreu, mas continuamos trabalhando com seriedade. Diretoria, comissão técnica, funcionários do clube… Todos estão fazendo o seu melhor para o Inter voltar a ser o que sempre foi.”