Cuca vê passagem como boa e lamenta deixar Santos: ‘Não foi por vontade própria’

Quando a bola rolar na Ilha do Retiro, domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Cuca estará fazendo sua despedida do Santos. Diante do Sport, o treinador escreverá a última página de uma história que foi interrompida inesperadamente, graças a um delicado problema de saúde.

“Quando fiquei sabendo do meu problema, fiquei muito triste. Não é fácil. Por mais que seja forte, dá uma tristeza grande. Gostaria de permanecer, ou não, mas que fosse por vontade própria, não pela necessidade que eu tenho hoje de fazer essa correção. Vou fazer com muita fé de que dará tudo certo, espero que esse ano ainda, para poder voltar já em 2019 a trabalhar”, declarou nesta quinta-feira.

Na semana passada, o presidente santista José Carlos Peres revelou que Cuca estava com um problema de saúde. Dias depois, o treinador confirmou que precisaria ser submetido a cirurgia para uma correção no coração. Por causa disso, ele ainda não sabe quando poderá voltar ao futebol.

“Vamos fazer as coisas gradativamente, ver como arruma o problema e depois pensar em tempo. É isso que o doutor me respondeu. Mas quero fazer logo, pro ano que vem trabalhar o quanto antes”, comentou.

Cuca pegou o Santos lutando contra o rebaixamento, o colocou na briga por uma vaga na Libertadores, mas, após uma série de resultados ruins, viu a chance de ir à competição continental cair por terra. Mesmo assim, o treinador avaliou como boa sua passagem pelo clube.

“Foi uma passagem boa, o time vivia um momento muito complicado, com confiança muito baixa. Tínhamos que resgatar tudo isso e conseguimos sair daquele momento ruim. A equipe pegou corpo, confiança e ficamos 10 partidas sem perder. Fizemos oito jogos sem tomar gol, fato histórico, e criamos a expectativa de ir para a Libertadores, mas perdemos muitos jogadores ao mesmo tempo em momento crucial, o que nos impediu de manter o alto nível”, afirmou.

Para este domingo, Cuca revelou que escalará o goleiro Vladimir na vaga de Vanderlei, além de Guilherme Nunes no meio de campo. A tendência é que o Santos se despeça do Brasileirão com: Vladimir; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Copete; Guilherme Nunes, Diego Pituca e Jean Mota; Rodrygo, Arthur Gomes e Felippe Cardoso.