Cuca utiliza exemplo de Bruno Alves para ampliar recuperação do São Paulo

O zagueiro Bruno Alves se transformou em um dos símbolos da recuperação do São Paulo no Campeonato Paulista, dentro e fora de campo. O técnico Cuca tem utilizado a postura do zagueiro como exemplo para que o time consolide o bom momento no Campeonato Brasileiro.

Logo após a final do Paulistão, na Arena Corinthians, quando o São Paulo foi derrotado por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato, o zagueiro conversou com vários atletas e mostrou força emocional após a derrota. “Levanta a cabeça”, disse para Igor Gomes. “Nós caímos de pé”, completou. Diante do lateral Reinaldo, que estava agachado, lamentando a derrota, Bruno Alves fez com que ele ficasse de pé.

O vídeo também foi usado por Cuca na preleção antes da partida com o Botafogo, a vitória por 2 a 0, sábado, pela primeira rodada do Brasileirão. A intenção era motivar o grupo para dar uma resposta, uma semana depois da derrota, sem deixar para trás o momento de recuperação.

“Foi de coração. Meu sentimento naquele momento em que a gente tinha dado o nosso melhor. Por isso, não tínhamos motivo para abaixar a cabeça, mas infelizmente não conseguimos o título. Mas ali, o meu sentimento foi reerguer os meninos, porque alguma hora o título vem. Agora, é continuar com a mesma humildade para conquistar nossos objetivos”, disse o zagueiro.

O jogador de 26 anos chegou ao Morumbi muito bem recomendado pelo ex-técnico do clube, Dorival Júnior. No início de 2018, era a quarta opção na zaga do São Paulo. Hoje ele é titular ao lado de Arboleda.